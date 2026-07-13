Activan Estado Mayor de Lluvias en Amazonas ante crecida del río Orinoco

CARACAS.- Debido a las precipitaciones en el estado Amazonas y la crecida del río Orinoco, fue activado el Estado mayor de lluvias en la entidad.

A través de sus redes sociales, el gobernador, Miguel Rodríguez, informó que abrieron cinco albergues en Puerto Ayacucho para resguardar a 30 familias afectadas por la subida del Orinoco.

Señaló que hay cinco zonas que fueron alcanzadas por las aguas en el casco urbano de Puerto Ayacucho.

Fueron los barrios África, Aguao, Táchira, Miranda, Cajigal y el sector calle Bermúdez que se encuentra en las riberas del río.

El mandatario regional llamó a la población a ponerse alerta ante las fuertes precipitaciones que han caído en la ciudad.

De acuerdo con la Zona Operativa de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, el río Orinoco alcanzó los 52,16 metros sobre el nivel del mar, 16 centímetros por encima de la cota de desborde.

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