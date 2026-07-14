OMI: No se pueden cobrar tasas por transitar en estrechos como Ormuz

LONDRES.- La Organización Marítima Internacional (OMI) afirmó este martes que «no existen fundamentos jurídicos» que permitan a los países introducir peajes por el tránsito en estrechos como el de Ormuz, después de que Estados Unidos anunciara su intención de cobrar tasas del 20 % a los buques que naveguen por ese paso.



«La OMI siempre ha mantenido una postura coherente en lo que respecta a las tasas: la OMI se opone firmemente al cobro de tasas por el paso por los estrechos utilizados para la navegación internacional», dijo a EFE un portavoz del organismo multilateral vinculado a la ONU.



«No existe ningún fundamento jurídico que permita introducir peajes obligatorios por transitar por un estrecho»», añadió la fuente.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes el restablecimiento del bloqueo naval contra Irán y dijo que Washington asumirá el papel de «guardián del estrecho de Ormuz», una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético, situado entre el Golfo Pérsico y el de Omán.



Trump afirmó que otros países deberán compensar a EE.UU. con un 20 % de la carga transportada por los costos de garantizar la seguridad en esa vía marítima, que Teherán cerró «hasta nuevo aviso» tras los recientes ataques estadounidenses.



El líder republicano sostuvo que el proceso para implementar esa compensación comenzará de inmediato y aseguró que Estados Unidos no continuará protegiendo gratuitamente a las naciones que se benefician del tránsito por el estrecho.

EFE

