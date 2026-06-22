Trump construirá una «relación sólida» con Colombia tras la victoria de De la Espriella

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que espera «construir una relación sólida» con Colombia tras la victoria del candidato, Abelardo de la Espriella, en las elecciones presidenciales del domingo.

«¡Felicitaciones a ‘El Tigre’, Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia! Fue un gran honor para mí brindarle mi apoyo y espero trabajar juntos para construir una relación sólida entre Colombia y los Estados Unidos de América, que traerá nuevos niveles de grandeza para ambos países», escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

Según el preconteo, y a falta de los resultados oficiales definitivos, De la Espriella se impuso en la segunda vuelta con el 49,66 % de los votos, frente al 48,7 % del candidato izquierdista Iván Cepeda.

Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, conversaron la noche del domingo con De la Espriella para felicitarlo por su victoria.

EFE