Productores de Guárico exigen detener importación de arroz

CARACAS.- Productores de arroz en Calabozo, estado Guárico, exigen al gobierno nacional detener la importación del rubro.

De acuerdo con los trabajadores del campo, el ministerio de Agricultura y Tierras, firmó una licencia de importación que afectó la capacidad de arroz nacional y a su vez a los productores agropecuarios de la zona.

«Que firmaron unas licencias de importación que sobrepasó las necesidades del consumo nacional y lo hicieron a destiempo, en plena cosecha que ha llevado a una crisis de más de 170 mil habitantes que vivimos en el municipio Francisco de Miranda», explicó Anger Partida, productor agropecuario.

Además los productores de arroz de Guárico, solicitaron al gobierno activar el subsidio para los productores y supervisar los servicios de las empresas financistas.

Unión Radio