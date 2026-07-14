Cámara de Construcción presenta hoja de ruta para la aceleración de edificación de viviendas

CARACAS.- El presidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo García, presentó una hoja de ruta con propuestas económicas y reformas de leyes para acelerar la edificación de hogares tras los terremotos.

El primer punto consiste en la habilitación financiera operativa del subsidio del 80 %, como también la implementación de ayuda portátil de demanda.

Por otra parte, García solicitó una política de encaje legal estructural enfocado en el tema fiscal para la producción y abastecimiento de materiales, con el objetivo de llevar el Impuesto del Valor Agregado (IVA) a tasa cero, establecer aranceles de cero para importaciones y aplicar una tregua fiscal municipal.

También expuso la idea de una reforma legal para desbloquear la inversión privada nacional e internacional.

Además, mencionó la posibilidad de estudiar, dentro de la reforma del sector inmobiliario, mejoras como la eliminación del artículo 23 de la Ley del Deudor Hipotecario y reformas a la Ley de Arrendamiento Inmobiliario.

García destacó la seguridad estructural y la culminación de obras junto con la integración de terrenos.

“Aplaudimos la decisión de culminar con todas las obras de la gran misión vivienda, Venezuela y la recuperación y la reformación de la gran misión vivienda renace, la habilitación de obras inconclusa, transferencia de terrenos disponibles al sector privado con comisión técnica de inspección inmediata, transparencia en la ejecución de fondos internacionales, esquemas de alianza pública privada para estos efectos de conclusión”, señaló.

Con información de VTV