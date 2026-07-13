Fedecámaras ve importante la «reinserción rápida» de las víctimas de los terremotos

CARACAS.-El presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, ve importante «viabilizar» las cadenas productivas del sector construcción, confección y textiles con el fin de avanzar en una «reinserción rápida de todas aquellas personas afectadas» por el doble terremoto que se registró en el país el pasado 24 de junio.

En entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio, destacó que es necesario garantizar las viviendas y empleos para las personas afectadas por los sismos puedan «defenderse y sacar adelante a su familia».

Sostuvo que no se puede «descuidar que el país venia en una serie de cambios importantes en los cuales necesitamos avanzar y profundizar para que la economía y para que sobre todo, el efecto de la inversión privada, la formación de renta privada pueda formar su frutos».

Sobre los avances que se puedan dar en relación a la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, Capozzolo sostuvo que la cúpula empresarial celebra que «se estén tomando en cuenta estas propuestas del sector privado que son tan importantes para viabilizar el hecho económico en Venezuela».

«Hay un conjunto de medidas que deben de tomarse no solamente para estabilizar la economía sino para hacerla productiva, para que pueda crecer. Esta es una medida que va focalizada al tema vivienda pero tenemos que viabilizar cadenas de valor de la construcción en todo su amplío espectro», dijo.

El representante empresarial insistió en que «hoy más que nunca» la inversión y el empleo «tienen una relevancia fundamental», por lo que a su juicio, «tenemos que revisar cómo hacemos» para que se concreten.

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Capozzolo reiteró que se debe revisar la parte sistemática y conceptual de los tributos. «Tenemos que discutir y ojalá sea el momento propicio para levantar los consensos necesarios necesarios para que el país pueda avanzar en materia de impuestos, tasas y contribuciones» nacionales, regionales y locales.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio