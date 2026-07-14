De la Espriella eliminará oficina de comisionado de Paz como parte de reformas en Colombia

BOGOTÁ.- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este lunes la eliminación de consejerías y agencias vinculadas a la Presidencia de la República, entre ellas la del comisionado de Paz, que ha conducido las negociaciones con los grupos armados ilegales.

«Se acaba el comisionado para la Paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno», manifestó De la Espriella en un mensaje al país por medio de sus redes sociales.

Según el presidente electo, que asumirá el próximo 7 de agosto, entre los cargos que eliminará también están la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, cuyas funciones serán asumidas por los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa.

EFE