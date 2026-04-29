miércoles, abril 29, 2026
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American Airlines presentó el avión con el que retomará vuelos directos a Venezuela

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CARACAS.- La aerolínea American Airlines presentó este miércoles, en un evento en la ciudad de Fort Worth en Texas, una aeronave conmemorativa de los 250 años de la independencia de Estados Unidos y que será la utilizada para retomar los vuelos directos entre Venezuela y el país norteamericano.

Las operaciones directas estaban suspendidas desde 2019.

«Este avión con los colores ROJO, BLANCO y AZUL para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos. Y mañana, este mismo avión volará a Venezuela en el primer vuelo directo desde EE.UU. desde 2019», escribió el secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, en X.

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