American Airlines presentó el avión con el que retomará vuelos directos a Venezuela

CARACAS.- La aerolínea American Airlines presentó este miércoles, en un evento en la ciudad de Fort Worth en Texas, una aeronave conmemorativa de los 250 años de la independencia de Estados Unidos y que será la utilizada para retomar los vuelos directos entre Venezuela y el país norteamericano.

Las operaciones directas estaban suspendidas desde 2019.

«Este avión con los colores ROJO, BLANCO y AZUL para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos. Y mañana, este mismo avión volará a Venezuela en el primer vuelo directo desde EE.UU. desde 2019», escribió el secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, en X.

“En Texas todo es a lo grande, ¡incluido el ORGULLO ESTADOUNIDENSE! 🇺🇸@AmericanAir presentó hoy en Fort Worth este avión con los colores ROJO, BLANCO y AZUL para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos. Y mañana, este mismo avión volará a Venezuela en el primer vuelo… https://t.co/qQVTZLfjHx — USA en Español (@USAenEspanol) April 29, 2026

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