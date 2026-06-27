Wingo adelanta al 3 de julio su nueva ruta Bogotá-Valencia por terremotos

CARACAS.- La aerolínea Wingo adelantó el inicio de su nueva ruta directa entre Bogotá y Valencia.

El inicio de operaciones, originalmente planificado para el 14 de julio, comenzará el próximo 3 de julio de 2026 para asegurar la conectividad debido al cierre temporal del Aeropuerto de Maiquetía debido a los sismos.

La apertura anticipada de la ruta aérea Bogotá–Valencia forma parte de un plan de contingencia binacional de emergencia. Las operaciones se reorganizaron de forma masiva tras el doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 que azotaron la región centro-norte del país, provocando graves fallas de infraestructura en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, el cual permanecerá bajo severas restricciones operativas.

Los pasajeros con vuelos a Caracas (26 de junio – 9 de julio) pueden cambiar su reserva a Valencia sin penalidad ni diferencia tarifaria, gestionándolo en Wingo.com.

SPLL/Unión Radio