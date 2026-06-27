Petrolero sufre daños al ser alcanzado por proyectil en el estrecho de Ormuz

LONDRES.- Un petrolero ha sufrido daños materiales, sin registrar víctimas, al ser alcanzado por un «proyectil no identificado» en el estrecho de Ormuz, informó este sábado UKMTO, el organismo británico de coordinación y vigilancia de la seguridad marítima para el tráfico comercial.



Según el último parte, el capitán del petrolero comunicó que el buque «fue alcanzado por un proyectil no identificado» y señaló que «la embarcación sufrió daños en el puente de mando, aunque todos los miembros de la tripulación se encuentran a salvo».



«Por el momento, no se han registrado daños medioambientales», añadió UKMTO en su nota, donde indica que las autoridades investigan el suceso.

El organismo recomienda además a los buques que transiten por la zona que «lo hagan con precaución y que informen de cualquier actividad sospechosa».



Este incidente se conoce en un momento de renovadas tensiones en Oriente Medio, con ataques de Estados Unidos e Irán en violación del memorando de entendimiento que ambas partes firmaron el 17 de junio para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

EFE

