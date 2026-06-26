Habilitado Aeropuerto Internacional La Chinita para recibir vuelos y cargas con ayuda humanitaria

CARACAS.- Autoridades en el estado Zulia informaron que el Aeropuerto Internacional La Chinita se encuentra totalmente apto para recibir los vuelos y las cargas de ayuda humanitaria proveniente de diferentes partes del mundo, ante la catástrofe de los dos terremotos ocurridos este miércoles.

El gobernador de la entidad, Luis Caldera, reiteró que ya el puerto es usado en la conexión con Panamá y está preparada para ser el punto logístico del país.

«Maracaibo ya se convierte en una plaza de apoyo que ya estamos coordinando para ponerla a disposición», reiteró el mandatario regional.

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