Autoridades realizaron supervisión técnica del puente San Julián en Caraballeda

CARACAS.- El ministro de Obras Públicas, Juan Ramírez Luces, afirmó que la estructura del Puente San Julián en Caraballeda, estado La Guaira, fue objeto de una supervisión técnica tras los daños sufridos a consecuencia de los movimientos telúricos.

En un video en su cuenta de Instagram, Luces señaló que, los daños presentados corresponden a una parte de la vialidad, y son ajenos a la estructura del puente, por lo que iniciaron las labores para nivelar, reforzar y restaurarlo completamente.

Una vez reparado ese tramos, se reanudará el tránsito de vehículos livianos (aunque en el sentido contrario no se ha detenido el paso), mientras que habilitarán un desvío corto para los camiones de carga pesada.

El puente representa una arteria vial fundamental para la llegada de los equipos de rescate en las localidades afectadas por los terremotos que azotaron al país el pasado miércoles.

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