Alcaldía de El Hatillo rehabilita vías y confirma que no hubo fallecidos por los sismos

CARACAS.- El alcalde del municipio El Hatillo, Fernando Melena, informó que la institución se encuentra removiendo los escombros de un muro que colapsó en el sector de La Lagunita a consecuencia de los sismos ocurridosel pasado miércoles, con la finalidad de rehabilitar el paso de la vía afectada.

Melena confirmó que en el municipio no se registraron fallecidos y que en los centros asistenciales de la localidad se atiende a heridos y lesionados provenientes de La Guaira y de otros municipios de Caracas.

«Fue muy leve lo que sufrió el municipio, tenemos ciertas estructuras que han tenido grietas verticales y horizontales, no hemos tenido fallecidos a consecuencia del terremoto y nuestro centro de salud, ambulatorio Jesús Regetti ha estado atendiendo pacientes provenientes de La Guaira», explicó el alcalde.

En cuanto alos centros de acopio en el municipio, indicó que se encuentran en la sede de la alcaldía, la sede de Protección Civi, en La Lagunita, en la avenida Sur 2 de Los Naranjas y en el Cigarral, los cuales funcionarán en horario de 9:00am a 5:00pm.

Aseguró que el servicio eléctrico en el municipio se ha restablecido cerca del 100% y que, en cuanto al agua, se espera el cumplimiento de los protocolos de llenado para surtir a la localidad.

Unión Radio