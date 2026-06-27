sábado, junio 27, 2026
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El Rey Felipe VI envió mensaje de apoyo a Venezuela

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El rey Felipe VI
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CARACAS.- El Rey Felipe VI de España expresó su solidaridad y apoyo institucional y humanitario al pueblo venezolano tras los terremotos que se registraron el pasado miércoles 24 de junio.

Los dos terremotos tuvieron una magnitud de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, siendo los de mayor dimensión en el país desde el año de 1900.

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