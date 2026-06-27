El Rey Felipe VI envió mensaje de apoyo a Venezuela

CARACAS.- El Rey Felipe VI de España expresó su solidaridad y apoyo institucional y humanitario al pueblo venezolano tras los terremotos que se registraron el pasado miércoles 24 de junio.

Los dos terremotos tuvieron una magnitud de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, siendo los de mayor dimensión en el país desde el año de 1900.

El Rey envía un mensaje de cariño y apoyo al pueblo venezolano tras la catástrofe causada por los dos terremotos que han afectado gravemente al país. pic.twitter.com/YWjlUtQxOc — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) June 26, 2026

Unión Radio