EEUU trabaja con las autoridades venezolanas para enviar equipos a las zonas afectadas

CARACAS.-El Gobierno de Estados Unidos informó que el mayor general del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Kevin J. Jarrard, y el equipo del Comando Sur desplegado en Venezuela coordinan acciones con el Departamento de Estado y con las autoridades venezolanas, para enviar equipos a las zonas afectadas por los sismos.

“ El Departamento de Guerra está apoyando las operaciones de socorro del gobierno de los EE. UU. lideradas por el Departamento de Estado en Venezuela, tras los devastadores terremotos que afectaron al país el 24 de junio de 2026”, informaron en X.

En las acciones también están incorporados los responsables de respuesta de Argentina y Chile.

Urgent earthquake response in Venezuela:

This morning, U.S. Marine Corps Maj. Gen. Kevin J. Jarrard and the #SOUTHCOM team on the ground in Venezuela are coordinating with the @StateDept, as well as Venezuelan, Argentine, and Chilean response leaders, to deploy teams to rescue… pic.twitter.com/rarFg5gF5o — U.S. Southern Command (@Southcom) June 27, 2026

Unión Radio