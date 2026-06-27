Plus Ultra reanudará vuelos a Venezuela desde el próximo martes

CARACAS.- La aerolínea española Plus Ultra anunció que reanudará los vuelos comerciales desde y hacia Venezuela a partir del martes 30 de junio. La conexión se efectuará en la ruta Madrid – Valencia – Madrid, a través del Aeropuerto Arturo Michelena del estado Carabobo.

La empresa suspendió temporalmente la conexión hacia el país esta semana debido a los daños registrados en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía tras los fuertes terremotos que azotaron el territorio y que hasta la fecha dejan un saldo de 920 muertos y más de 4000 lesionados.

Unión Radio