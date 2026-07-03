Voluntarios y comunidad universitaria de Mérida continúa con las jornadas de apoyo y recolección de insumos

CARACAS.- Voluntarios y comunidad universitaria del estado Mérida continúan con las intensas jornadas de apoyo y recolección de insumos en los centros de acopio establecidos para enviarlos a las regiones afectadas por la reciente tragedia sísmica en el país.

La Universidad de Los Andes (ULA) ha habilitado varias sedes para la recepción de las ayudas. Estudiantes y profesores de las distintas carreras se han sumado en la organización del proceso.

«Estamos recopilando y recogiendo la mayor parte de la ayuda necesaria para nuestros hermanos del centro del país y también para la tragedia del estado Portuguesa, en Chabasquén, principalmente en la actualidad, la necesidad es en sumos médicos», informó Carlos Martínez.

Miles de jóvenes participan en la organización y logística, piden a todos los venezolanos continuar con los aportes.

«Sigan viniendo a donar insumos. Vamos a seguir trabajando enlas semanas posteriores. Cualquier ayuda suma y la gente necesita de nostorsos ahorita. Tenemos que estar más unidos que nunca», llamó el estudiante Luis Paredes.

Unión Radio