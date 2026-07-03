Cáritas mantiene centro de acopio en Coro para donativos destinados a los afectados por los sismos

CARACAS.- La organización Cáritas-Coro, sigue recibiendo colaboraciones destinadas a ser entregadas a los damnificados por el doble terremoto.

El director de esa institución en la capital falconiana, José Nieves, instó a la ciudadanía a sumarse con donativos esenciales como insumos médicos y alimentos.

«Qué les pedimos, bueno, hemos recibido mucha ropa, ya paramos de recibir ropa, zapatos, les invitamos a que traigan más alimentos no perecederos, traigan insumos médicos, traigan artículos de higiene personal», apuntó.

Unión Radio