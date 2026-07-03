Laser Airlines reactiva conexión con Miami desde Barcelona tras contingencia sísmica

CARACAS – En un esfuerzo por recuperar la conectividad aérea del país, LASER Airlines anunció el reinicio de sus operaciones hacia la ciudad de Miami. En esta etapa, los vuelos están despegando temporalmente desde el Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui de Barcelona, estado Anzoátegui.

Esta contingencia surge tras los eventos sísmicos registrados el pasado 24 de junio, lo cual generó la suspensión de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

La ruta esta siendo operada por la compañía Global X, empleando aeronaves de última generación Airbus A320, con capacidad para 150 pasajeros, asegurando el servicio con los acostumbrados estándares internacionales.

Itinerario de vuelos diarios:

La programación de la ruta Barcelona (BLA) – Miami (MIA) se mantiene con una frecuencia diaria bajo los siguientes horarios:

Salida de Miami (MIA): 07:30 a.m.

Salida de Barcelona (BLA): 12:45 p.m.

«Gracias al trabajo comprometido y profesional de nuestro equipo, actuando en coordinación directa con las autoridades del sector, hemos logrado reactivar este importante destino para nuestros usuarios. Estamos trabajando arduamente para reanudar nuestros vuelos nacionales a través de Aeropuertos alternos e igualmente nuestras rutas de Madrid, Bogotá, República Dominicana y Curazao”, destacó la aerolínea en su comunicado.

Laser Airlines invita a los pasajeros a mantenerse informados a través de sus canales digitales oficiales o consultando directamente con su agencia de viajes de confianza para la gestión de boletos y chequeo de estatus de vuelos.

Nota de prensa