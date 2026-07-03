Cáritas Maturín envió donativos a La Guaira

CARACAS.- En Monagas, la Asociación Civil Cáritas Maturín, llevó al estado La Guaira, más de 30 toneladas de donativos para los damnificados por los recientes terremotos.

El director de ese organización, José Sifontes, indicó que un equipo multidisciplinario viajó a La Guaira para atender a los afectados.

«Comenzamos nuestra ruta desde Maturín a La Guaira, vamos hacer entrega de los donativos que hemos recogido en todo nuestro estado Monagas, acá está el gesto de solidaridad, de compañerismo, de fraternidad de nuestra gente (…) vamos a pasar 2-3 días con la comunidad más vulnerable para llevarles nuestro gesto de afecto y cariño», apuntó.

Unión Radio