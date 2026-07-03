Refugios de animales están repletos en La Guaira tras el doble terremoto

LOS CORALES.- – Una mujer llega con tres gatos, dos de ellos recién nacidos, a una carpa improvisada para la atención de animales lesionados o abandonados tras los devastadores terremotos del 24 de junio que azotaron La Guaira, donde miles de mascotas desamparadas ya están causando el colapso de refugios.

«Encontré a estos gatitos en una casa vecina y me quedé con dos, pero no puedo quedarme con más. ¿Los pueden revisar?», dice la mujer a la médico veterinaria de turno en la carpa de la organización de voluntarios Brivet -Brigada Veterinaria- que está ubicada en una avenida de Los Corales.

«No podemos hacer esto más, estamos a máxima capacidad. Lo que le pido es si los puede dejar con usted mientras nosotros ubicamos un espacio para ellos, pero vamos a revisarlo», le responde la veterinaria Irene Tejera.

Detrás de la mujer, decenas llegaban a la carpa solicitando ayuda, alimentación o atención para sus mascotas. Llegaron, incluso, tres rescatistas de El Salvador con tres gatos, uno de ellos con una herida que fue inmediatamente atendida por el equipo veterinario, y más atrás un grupo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con otras mascotas.

Además de perros y gatos, «hemos recibidos conejos, morrocoyes, un lorito, la mayoría en estado crítico», explicó a EFE Tejera, una de los 170 miembros de esta organización que se conformó de manera espontánea un día después de los terremotos de magnitud 7,2 y 75, en medio de la ola ciudadana de ayuda que se volcó a llevar asistencia a La Guaira.

Explicó que la atención que dan en la carpa es primaria y que luego son trasladados en vehículos particulares a Caracas, donde son atendidos en centros veterinarios.

EFE