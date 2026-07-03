Colapsó edificio del colegio San Judas Tadeo en La Pastora

CARACAS.- El edificio del Colegio San Judas Tadeo, ubicado en la Parroquia La Pastora de Caracas, se desplomó este viernes cerca de las 3:00pm.

La edificación había quedado seriamente afectada tras los sismos registrados el pasado 24 de julio e incluso se le había identificado con el color rojo del «semáforo» de habitabilidad implementado por la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad.

Efectivos de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos de la Alcaldía de Caracas inspeccionan los alrededores del lugar debido a que los escombros cayeron hacia una zona donde hay casas, en la quebrada de Catuche.

Jóvenes que se encontraban en el lugar haciendo labores de recolección de escombros, relataron que sintieron que el edifico «les avisó» debido que escucharon unos ruidos, una especie de rugido y lograron salir corriendo a tiempo.

Ninguno de los que estaban presentes allí resultaron heridos.

Unión Radio