Vladimir Padrino López anunció el inicio del primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa

CARACAS.- A través de su cuenta en la plataforma X, el ministro de Agricultura y Tierras, Vladimir Padrino López, informó que desde este viernes comenzará la primera jornada de vacunación contra la fiebre aftosa como parte del protocolo para obtener la certificación internacional del país libre de la enfermedad ante la Organización Mundial de Salud Animal (OMSA).

Destacó que las sanciones impuestas al país obstaculizaron los procesos de certificación, por lo que se iniciaron las labores de vacunación y caracterización de los rebaños, que se extenderán desde el 1 de mayo hasta el 15 de junio.

Asimismo, trabajan en conjunto el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) y la Fundación Venezolana de Salud Animal.

Anunciamos que, desde hoy, arranca el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa, como uno de los protocolos establecidos para obtener la certificación internacional del país libre de esta enfermedad ante la Organización Mundial de Salud Animal (OMSA). pic.twitter.com/9FFBugwk1g — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) May 1, 2026

Noryelkis González/Unión Radio