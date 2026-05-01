Desbordamiento del río Tejo dejó damnificadas a 250 familias en Colombia

CARACAS.- El desbordamiento del río tejo en Ocaña, al norte de Santander, Colombia, dejó a 250 familias colombianas damnificadas debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas.

En este sentido, el gobernador William Villamizar, señaló que las autoridades coordinan las acciones de respuesta frente a las afectaciones que ha dejado la creciente del río.

«Hoy (le) expreso mi solidaridad con las 250 familias afectadas en Ocaña por el desbordamiento del río Tejo. (Actualmente), se desplaza el secretario de riesgos y el secretario de ambiente para poder acompañar a estas familias y poder llevar ayudas humanitarias de emergencia y buscar la posibilidad de una solución definitiva para la protección del cauce de este río», declaró.

El gobernador del norte de Santander, fronterizo con Venezuela, indicó que la mayoría de las familias fueron trasladadas ante el riesgo de nuevas emergencias.

Unión Radio