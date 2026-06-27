Vicepresidente electo de Colombia dirigirá proceso de transición con Gobierno de Petro

BOGOTÁ.- El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, dirigirá el proceso de transición con el Gobierno saliente de Gustavo Petro que culminará el próximo 7 de agosto con la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella.



El equipo del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria informó este sábado que Restrepo encabezará el proceso conocido en Colombia como «empalme», mediante el cual el Gobierno entrante recibe el poder.



Según el comunicado, el denominado «Empalme Anticorrupción» estará integrado por un equipo técnico que preparó el programa de Gobierno durante los últimos seis meses y tendrá como misión revisar la situación de las entidades públicas, identificar riesgos para los recursos del Estado y garantizar una «transición transparente».



El presidente electo también anunció que no asistirá a la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, durante este proceso y que solo ingresará a la casa presidencial una vez tome posesión del cargo.



Cepeda liderará la oposición



Por su parte, el excandidato Iván Cepeda aseguró que será él quien ejerza el liderazgo de la oposición al futuro Gobierno de De la Espriella, una condición que, dijo, se deriva de los más de 12,7 millones de votos obtenidos en la segunda vuelta presidencial del pasado domingo.



«Junto a él (Petro), yo ejerzo el liderazgo de la oposición», escribió el senador del partido izquierdista Pacto Histórico en un comunicado, en el que afirmó que esa condición emana «de la votación» y de su «historia consagrada a las luchas del pueblo colombiano».



Cepeda, quien ayer causó dudas al señalar a Petro como supuesto líder de la oposición, hoy precisó que durante los próximos cuatro años defenderá el legado del presidente saliente y las reformas sociales impulsadas por el progresismo, al tiempo que prometió hacer una «oposición férrea» a la futura Administración.



A estos primeros pasos de la reorganización política se suma que ayer De la Espriella nombró al primer miembro de su gabinete, el exsenador Rodrigo Lara Restrepo, hijo del asesinado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, como su jefe de la cartera del Interior.

EFE

