Cardenal Porras destaca solidaridad del papa con Venezuela

CARACAS.- Desde la Ciudad del Vaticano, el arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Caracas, cardenal Baltazar Porras, expresó su gratitud ante la respuesta del papa ante la situación que vive el país por los recientes terremotos.

Porras escribió esde la Ciudad del Vaticano, donde me encuentro en la última sesión de el consistorio de cardenales que va a estar presidido esta tarde romana por el papa.

Este es el texto del cardenal:

Desde la ciudad del Vaticano, donde me encuentro en la última sesión de el consistorio de cardenales que va a estar presidido en esta tarde romana, por el Papa con el tema bien interesante de desmenuzar, pues esta última encíclica primera chica pues magnífica humanista una de las cosas que quiero remarcar es la solidaridad de la oración, la preocupación que desde el papa y los distintos Episcopado presentes, aquí han manifestado y su deseo pues de poder colaborar, pero en primer lugar el sentirse muy cercano a tantas víctimas. Oración por los difuntos por los desaparecidos, por lo que todavía no se sabe que tengamos la capacidad pues de encontrar en la ayuda mutua.

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