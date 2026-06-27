Aumentan a 35 muertos y 28 heridos las vìctimas por los terremotos en Chacao

CARACAS.- Autoridades en el municipio Chacao ofrecieron un nuevo balance respecto a las víctimas de los terremotos, ubicando el saldo fatal a la fecha en 35 muertos y 28 lesionados, mientras las labores de rescate continúan.

El alcalde de la entidad, Gustavo Duque, precisó que entre los rescatados también resalta una mascota que fue sacada con vida, pero lamentablemente falleció posteriormente.

En el sitio se mantienen organismos de seguridad junto a rescatistas de México, quienes arribaron al país en las últimas horas para sumarse a los trabajos de apoyo.

Unión Radio