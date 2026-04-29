Venezuela firma memorandun de entendimiento con British Petroleum

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lideró este miércoles la firma de un memorando de entendimiento entre Venezuela y la empresa British Petroleum (BP), como parte de las acciones orientadas a fortalecer la cooperación energética.

El acuerdo busca mecanismos de entendimiento en materia de exploración y aprovechamiento de recursos energéticos, en consonancia con la política de impulsar inversiones en infraestructura y ampliar las capacidades productivas en sectores estratégicos.

«Estamos diversificando nuestra agenda energética nacional para el beneficio de nuestro pueblo y esto demuestra los pasos firmes que damos en pro de nuestro país y nuestras infraestructuras», apuntó la mandataria interina.

Rodríguez dijo que la firma con BP se enmarca en la agenda internacional promovida por el Ejecutivo nacional para consolidar alianzas que contribuyan a la recuperación económica, el fortalecimiento institucional y la proyección del país en el ámbito energético global.

Por su parte, el vicepresidente de BP, Wil Lind, valoró los avances de las negociaciones con Venezuela.

«Estamos muy contentos de ser socios en el campo del Orand, donde vamos a poder ayudar a Venezuela a desarrollar esa zona y crecer juntos (…) Otro punto importante es que sabemos tambien que hay mucho gas en la plataforma deltana y estamos entunsiasmados en trabajar conjuntamente», dijo.

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