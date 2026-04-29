Análisis: Visitas de presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a Granada y Barbados demuestra conciencia sobre el Caribe

CARACAS.- En opinión del politólogo, Miguel Jaimes, las visitas con firma de acuerdos a Granada y Barbados, por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirman que Venezuela y el Caribe forman una pieza importante de integración en las relaciones internacionales.

«Venezuela demuestra que está consciente de lo que significa el Caribe para nosotros, que se basa en una zona de seguridad, relaciones interpersonales, pero también de seguridad y defensa», expresó Jaimes en entrevista con la periodista Anahí Arizmendi en programa transmitido por Unión Radio .

Añadió que sería deseable que el Caribe fuera una zona distinta a lo que se ha visto en los últimos tiempos con la presencia de buques de guerra, portaaviones y la Armada de EEUU, dada la importancia de la zona, por donde transita la mayor parte de los productos que se exportan.

«Esto obliga y tiene que llevar a una madurez y la búsqueda de un equilibrio. Tal vez ahorita no lo vamos a tener, pero eso no quiere significa que siempre vaya a ser así. América Latina, el Caribe, Venezuela y esos países siempre han trabajado por una unificación y una nueva mirada hacia esta plataforma y seguramente esos pasos se van a iniciar», apuntó Jaimes.

Unión Radio