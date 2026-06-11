León XIV afirma que «la Iglesia no puede permanecer muda» ante el drama migratorio

LAS PALMA.- El papa León XIV ha asegurado que «la Iglesia no puede permanecer muda ante quienes son abandonados» en el mar, durante un discurso en el muelle de Arguineguin de Las Palmas de Gran Canaria, donde llegó para poner el foco sobre el drama de la migración.

El pontífice estadounidense, el primero que visita estas islas españolas, ha llegado desde Barcelona a Gran Canaria «donde llegan tantas vidas heridas, despojadas de casi todo, pero nunca de su dignidad» y ha dejado claro que la Iglesia no debe callar ante ese drama.

Desde Arguineguin, que en 2020 fue llamado el «puerto de la vergüenza» después de que se hacinaran en ese lugar más de 2.300 migrantes durante días, el papa ha preguntado «si hemos sabido reconocer a Cristo en quienes desembarcan marcados por el miedo, el hambre y la violencia, después del desierto, de la noche y del mar».

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EFE