Stalin González llama a «saber leer la oportunidad» que se abre en el país

CARACAS.- En Palo Negro, municipio Libertador del estado Aragua, se celebró una sesión especial del Concejo Municipal con motivo de los 20 años de la fundación de partido político Un Nuevo Tiempo (UNT).

El acto contó con la presencia del diputado a la Asamblea Nacional (AN), Stalin González, quien invitó a tomar conciencia del momento que vive la nación.

«Saber leer la oportunidad que se está abriendo en el país, estructurarnos para poder conseguir resultados en esta oportunidad», dijo el parlamentario.

Gonzalez hizo énfasis en que se necesita estabilidad para que los venezolanos puedan vivir bien. «Es construir felicidad, es construir que los venezolanos podamos vivir tranquilos, vivir en paz».

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