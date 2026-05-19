Utopix registra más de 30 femicidios entre enero y marzo de 2026

CARACAS.- La directora y fundadora de Utopix, Aimée Zambrano, afirmó que entre enero y marzo de 2026, se registraron más de 30 casos de femicidios en estados como Zulia, Miranda, Carabobo, La Guaira, Táchira y Distrito Capital.

«Estamos contabilizando desde enero hasta marzo del 2026, más de 30 femicidios en Venezuela; en su mayoría ocurrieron a mano de las parejas o exparejas. En Venezuela el principal agresor es generalmente la pareja o expareja de la mujer que está en situación de violencia. Enero fue el mes en el cual ocurrió mayor violencia; mientras que el mes de febrero contabilizamos menos casos», aseguró.

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio , Zambrano resaltó que las agresiones se han dado a mujeres que tienen 25 y 45 años aproximadamente; quienes han sido atacadas por armas blancas.

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