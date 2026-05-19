Juez imputa al expresidente español Zapatero por «liderar» trama de tráfico de influencias

MADRID.- Un juez de la Audiencia Nacional de España imputó al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero al considerarlo el presunto líder de “un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” y se le atribuye el haber cobrado supuestas comisiones de hasta medio millón de euros.

Así lo expone en su resolución el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, responsable de la instrucción del caso por la que este martes se imputó al expresidente del Gobierno (2004-2011) por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.

Rodríguez Zapatero fue citado a declarar ante el juez el próximo 2 de junio en este caso.

Los agentes de la Policía Nacional registraron este martes su despacho en Madrid, incautando tres maletines con documentación.

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EFE/Unión Radio