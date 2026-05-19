Elecciones en Colombia: 270.000 colombianos en Venezuela podrán votar desde el 25 de mayo

Caracas.- El embajador de Colombia en Venezuela,Milton Rengifo, confirmó que más de 270.000 colombianos habilitados en el padrón electoral podrán participar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo, con votación anticipada desde el 25 de mayo en los principales centros urbanos.

El proceso contará con 24 puestos electorales y 272 mesas distribuidas en todo el territorio nacional, siendo Caracas la ciudad con mayor porcentaje de mesas con un total de 86. La logística se extenderá a ciudades como Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Mérida, San Cristóbal, Puerto Ayacucho, entre otras.

El diplomático destacó que se registraron cerca de 6.000 nuevos votantes en el período de inscripciones, además de recordar que esta será la primera vez en años que los colombianos en el territorio nacional participan en una elección presidencial.

«Los colombianos aquí en Venezuela no votamos desde el año 2018, tal vez no votamos, por toda la ruptura de relaciones y los procesos adicionales», aseveró. Con este hecho como precedente, Rengifo espera que haya una mayor participación respecto a las elecciones parlamentarias.

En materia de garantías del proceso, aseguró que históricamente no se han registrado anomalías y que se tomaron «todas las medidas necesarias» en cuanto a la convocatoria de partidos políticos, jurados electorales y delegados de la registraduría.

Sobre los incentivos para votar, el embajador colombiano subrayó que «asistir y votar es una muestra de compromiso y de fe en la democracia»; además de confirmar que los beneficios en trámites consulares para electores se mantienen vigentes.

En la agenda de intercambio binacional, expusó que desde el gobierno colombiano están «abocados a desarrollar una gran agenda que va desde recursos energéticos, intercambio eléctrico, hasta temas de educación, de arte, de cultura, pasando por salud, pasando por ambiente, por infraestructura, por movilidad y asuntos consulares».

Roberto Rivas Ortega / Unión Radio