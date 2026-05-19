Jorge Rodríguez anuncia 300 nuevas liberaciones: Los policías metropolitanos entre ellos

CARACAS.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunció que se darán 300 nuevas excarcelaciones de personas involucradas en delitos más allá del alcance de la Ley de Amnistía.

«Entre el día de ayer y este viernes, 300 personas serán puestas en libertad. algunas incursas en hechos, en delitos demostrados, pero por ser menores de edad o mayores de 70 años o portadores de una patología, se está cumpliendo más allá de la Ley de Amnistía con un proceso de darle beneficios a esas personas», dijo en la sesión ordinaria de este martes.

«Entre ellos los policías metropolitanos, la muchacha de 16 años que llevaba los explosivos para volar la Plaza Venezuela y la Plaza de la Victoria», señaló.

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