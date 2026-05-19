Marcos Rubio visitará por primera vez la India del 23 al 26 de mayo

WASHINGTON.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará por primera vez la India del 23 al 26 de mayo, con paradas en Nueva Delhi, Calcuta, Jaipur y Agra, confirmó este martes el Departamento de Estado.

«Durante sus reuniones con altos funcionarios indios, el secretario (Rubio) tratará temas como la seguridad energética, el comercio y la cooperación en materia de defensa», especificó el portavoz de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

Se espera que Rubio sea recibido por el primer ministro de India, Narendra Modi, y participe en una reunión del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad), el foro estratégico que integran EE.UU., India, Australia y Japón para coordinar su política en el Indopacífico, según medios locales indios.

El secretario de Estado y estrecho colaborador del presidente estadounidense, Donald Trump, llegará a esa nación después de la visita oficial del vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, en abril de 2025.

«¡Espero con ansias darle la bienvenida a la India a mi buen amigo, el secretario Rubio! EE.UU. valora profundamente nuestra creciente alianza con la India y nos entusiasma fortalecer aún más nuestros lazos, lo cual beneficiará tanto a nuestras naciones como al mundo», escribió en X a inicios de mes el embajador estadounidense en la India, Sergio Gor.

La visita de Rubio coincide con negociaciones para un acuerdo comercial entre ambos países que buscan superar los momentos de tensión en la relación bilateral después de que Trump impusiera aranceles el año pasado contra Nueva Delhi en represalia por la compra de crudo ruso.

El Departamento de Estado también anunció que Rubio realizará antes una visita a Suecia el 22 de mayo para asistir a la cita de ministros de Exteriores de la OTAN, «donde abordará la necesidad de aumentar la inversión en defensa y lograr un mayor reparto de la carga dentro de la Alianza».

El secretario de Estado estadounidense se reunirá además con sus homólogos de las siete naciones del Ártico para tratar temas en materia económica y de seguridad, y sostendrá reuniones bilaterales con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

EFE