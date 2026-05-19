“Atiende Bonito: Edición Especial”, el evento que busca transformar la atención al cliente desde la psicología

CARACAS.- En un entorno donde tener un buen producto ya no es suficiente, la experiencia del cliente se ha convertido en el verdadero diferenciador de marca. Bajo esta premisa, el movimiento “Atiende Bonito”, liderado por la psicóloga Karen Pascual, celebrará su quinto aniversario con una conferencia de alto impacto: “Atiende Bonito: Edición Especial”, que se realizará el próximo martes 26 de mayo en el Centro Cultural Chacao.

Este evento se perfila como una experiencia transformadora dirigida a empresarios, equipos de trabajo y estudiantes, enfocada en elevar los estándares de atención y servicio al cliente a través de herramientas psicológicas aplicadas. La propuesta invita a reflexionar sobre una realidad clave en el mercado actual: si los equipos solo “despachan” y no conectan emocionalmente con el cliente, se pierde una oportunidad fundamental de crecimiento.

La conferencia plantea un cambio de enfoque: dejar atrás la atención automática para dar paso a una atención consciente, empática y alineada con los valores de cada organización. Desde la alta gerencia hasta el personal de contacto directo, cada participante comprenderá que su actitud representa uno de los activos más valiosos dentro de la empresa.

¿Qué lograrán los asistentes?

A través de un enfoque psicológico práctico, los participantes podrán identificar oportunidades de mejora desde su interior, fortaleciendo habilidades que les permitan ofrecer una atención que no solo satisfaga, sino que fidelice y sorprenda al consumidor. Se trata de construir experiencias memorables que impacten directamente en la percepción de marca.

La conferencia será impartida por Karen Pascual, psicóloga y creadora del movimiento “Atiende Bonito”, quien durante cinco años ha impulsado una cultura de servicio basada en la inteligencia emocional y la calidez humana.

Un aniversario con impacto social

En el marco de esta edición especial, también se anunció el lanzamiento del Plan Social para Estudiantes Universitarios, una iniciativa

que permitirá a jóvenes de todo el país acceder a este tipo de formación. El programa contempla entrada gratuita para estudiantes con mérito académico y un 50% de descuento para estudiantes activos, promoviendo así la inclusión y el desarrollo de la próxima generación de profesionales.

Con este evento, “Atiende Bonito” no solo celebra cinco años de trayectoria, sino que reafirma su compromiso con la transformación de la cultura de servicio en Venezuela, apostando por la formación emocional como base para el éxito organizacional.

Horarios de la conferencia:

Mañana: 10:00 am a 12:00 pm.

Tarde: 3:00 pm a 5:00 pm.

Nota de prensa