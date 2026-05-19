Presidente AN: El tema de Saab es de él con las agencias estadounidenses

CARACAS.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, reiteró que el empresario colombiano y exministro de Industria y Comercio, Alex Saab, no es venezolano y que mantenía relaciones con agencias del gobierno de los Estados Unidos (EEUU).

«Desde el año 2019, y de eso nos entreramos ahora, el tema de Alex Saab es un tema de él con agencias estadounidenses y ya se van a enterar todos ustedes qué tipo de relación tenía y tiene Alex Saab con esas agencias estadosunidenses», dijo en la sesión orduinaria de este jueves.

Rodríguez agregó que llevarán adelante una «gran cruzada» contra la corrupción.

«Alex Saab es un ciudadano colombiano», remarcó el jefe del Parlamento y agregó que la Constitucuón venezolana obliga a cooperar con la justicia internacional en ese caso.

«Venezuela no puede obstaculizar ni impedir un proceso de deportación si hay algún tipo de acción criminosa en otro país».

Habló de que «se traicionó la confianza» y que «la responsabilidad frente a un crimen es individual» (…) «allá los que nacieron para ser traidores, ladrones y corruptos».

Unión Radio