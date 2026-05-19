Empleados de salud en Monagas aseguran que 90% no ha cobrado bono de profesionalización

CARACAS.- El Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud (Sunep-sas) en el estado Monagas denunció que el 90 % de los trabajadores no ha cobrado el bono de responsabilidad profesional en la entidad.

La secretaria general de Sunep-Sas en Monagas, Yen Santil, manifestó que por la situación son afectados médicos y personal de enfermería, entre otros.

“Monagas tiene 6.010 trabajadores. De ellos, la cantidad que se le canceló, la cantidad a la que se les canceló no es ni el 10% de los trabajadores casi todos quedaron sin ese pago, no metieron a las gobernaciones, las alcaldías, personal que fue jubilado y son profesionales», relató Santil.

Recalcan que el bono es insuficiente para los trabajadores del sector.

“Ellos tienen allí, por clasificaciones de los cargos, a profesionales, técnicos administrativos, obreros y al personal jubilado. Eso lo tiene el ministerio de Salud», indicó.

Precisó que un equipo entregó la data correspondiente a la Oficina Nacional de Presupuesto en Caracas.

Unión Radio