Análisis: TSA evalúa aeropuertos de Barcelona y Maracaibo para operar vuelos directos a EEUU

CARACAS.- La TSA (Administración de Seguridad en el Transporte) de Estados Unidos, se encuentra realizando inspecciones en los aeropuertos de Barcelona y Maracaibo para certificar su seguridad y ampliar los vuelos directos.

Al respecto, Rodolfo Ruiz, abogado aeronáutico y socio director de la firma Ruiz & Partners, explicó que estas evaluaciones de seguridad incluyen los procesos de abordaje y zonas de seguridad de los aeropuertos para garantizar operaciones de forma segura según los parámetros estadounidenses.

Durante la entrevista concedida al programa «2 + 2» que transmite Unión Radio , señaló que el informe que presente la TSA determinará si los aeropuertos venezolanos cumplen con los estándares de seguridad internacional para operar vuelos directos hacia EEUU o como último punto de partida.

Al consultarle sobre la posibilidad de que aerolíneas internacionales operen directamente en Venezuela con equipos de mayor capacidad, señaló que se requiere de un proceso logístico interno donde se evalúe la rentabilidad de la ruta, la capacidad y ocupación promedio.

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Mariangel García / Unión Radio