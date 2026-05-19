Análisis: Economista Labrador advirtió sobre acecho de los «fondos buitres» en la renegociación de la deuda

CARACAS.-. El economista, Blagdimir Labrador, advirtió sobre el acecho que pudieran estar manteniendo los llamados «fondos buitres» para sacar provecho del proceso de renegociación de la deuda externa que lleva a cabo Venezuela.

«Es un panorama que nos toca entonces en este escenario la oportunidad de construir en pleno desarrollo o dejar, como se hizo (en el pasado) en el caso de ‘dejarnos engañar por la banca’. Hoy son los fondos buitres, que hoy quieren entrar, no como inversionistas, sino para especular en la deuda», argumentó Labrador al ser entrevistado por la periodista Anahí Arizmendi en programa transmitido por Unión Radio .

El economista hizo un llamado a la unión en cuanto al tema de la renegociación de la deuda entre los diferentes sectores políticos y, en ese sentido, aseguró que Venezuela está definiendo el futuro de los próximos 30 años.

«Queremos socios a mediano y largo plazo; tenemos una oportunidad, las concesiones petroleras y hay una nueva Ley Orgánica de Minas, (así que) el nuevo mapa energético en el mundo, Venezuela lo va a marcar», sostuvo el experto.

Unión Radio