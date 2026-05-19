Presidenta encargada Delcy Rodríguez a Trump: Escuche al pueblo de Venezuela

CARACAS.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, hizo un llamado al presidente de EEUU, Donald Trump, para que oiga lo que la población venezolana está pidiendo en cuanto al cese de las sanciones.

«Siempre envío un mensaje al presidente de EEUU, con quien mantenemos relación de respeto. Le decimos que escuche al pueblo de Venezuela que alza una sola voz y dice ‘ya no más sanciones contra Venezuela, cesen el bloqueo contra Venezuela'», expresó Rodríguez.

La declaración la hizo al dar inicio formal a la segunda fase de la peregrinación por la paz y el cese de las sanciones contra Venezuela en reunión con sectores productivos del estado Bolívar.

Aseguró que los venezolanos no van a descansar hasta que Venezuela sea libre de sanciones que ejerce un control indebido sobre sus industrias.

Unión Radio