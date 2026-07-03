UCAB anuncia reinicio de actividades académicas en modalidad virtual a partir del #8Jul

CARACAS.- La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) anunció este viernes que reiniciará actividades académicas en modalidad virtual a partir del próximo jueves 8 de julio.

El anuncio lo hizo esta casa de estudios superiores a través de un comunicado publicado en redes socales.

En el mismo, indicó que, para garantizar la prosecución académica de sus alumnos, retomará las clases y evaluaciones del semestre marzo-julio de 2026 completamente en línea.

Añade el texto que la medida se tomó debido a las dificultades de movilidad ocasionadas por la emergencia nacional.

La institución activó su normativa de funcionamiento en circunstancias excepcionales y acordó con decanos, directores y jefes de cátedra atender con flexibilidad y sentido humano los casos de estudiantes y docentes que evidencien complicaciones para cumplir con la normalidad de sus asignaciones.

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