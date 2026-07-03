Colegio de Ingenieros activa plan para evaluar daños del doble terremoto

CARACAS.- El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) activó un plan de contingencia y capacitación dirigido a ingenieros, arquitectos y profesionales afines para evaluar los daños en las edificaciones afectadas por los dos terremotos del pasado 24 de junio.

«Estamos haciendo lo que nos corresponde: brindar capacitación urgente en nuestra sede para que los profesionales obtengan las herramientas necesarias para inspeccionar estructuras en escenarios postsísmicos de manera eficaz», señaló el arquitecto José Gregorio Chacón, parte de la Junta Directiva Nacional del CIV, citado en una nota de prensa.

Las jornadas de capacitación son «a tiempo completo» los días jueves, viernes y sábados, y están dirigidas tanto a profesionales graduados como a técnicos medios y estudiantes de los últimos años de carreras afines, de acuerdo a la nota.

EFE