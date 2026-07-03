Este sábado abrirá en Caracas hospital de campaña donado por España

CARACAS.- Este sabado 4 de julio abrirá sus puertas el hospital de campaña modular instalado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el cual prestará atención a los afectados por los sismos y estará ubicado en el Parque del Este.

La información la dio a conocer el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, en redes sociales.

«Agradecemos a España su solidaridad con Venezuela: 151 rescatistas, una brigada canina de 25 perros de búsqueda y rescate, ayuda humanitaria y este hospital de campaña que fortalecerá la atención sanitaria en la emergencia. ¡Gracias a España, al embajador Álvaro Albacete, por su solidaridad con los venezolanos en esta tragedia!», escribió el vicemistro en X.

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