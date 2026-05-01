Trump retirará 5.000 soldados estadounidenses de Alemania Mundo mayo 1, 2026 Updated: mayo 1, 2026 Compartir FacebookTwitterPinterestWhatsApp - Advertisement - WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirará 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, de acuerdo con altos funcionarios del Pentágono citados por medios locales. EFE - Advertisement - Tagsdestacadasmundo Compartir FacebookTwitterPinterestWhatsApp - Advertisement - - Advertisement - - Advertisement - ÚLTIMAS NOTICIAS Mundo El brent cae moderadamente y cierra la semana a 108,17 dólares el barril mayo 1, 2026 - Advertisement - Eeuu Trump apela a votantes mayores para comicios de medio mandato mayo 1, 2026 Mundo Colombia pide a la India evaluar posible traslado de 80 hipopótamos mayo 1, 2026 En audio Central Bolivariana continuará en las mesas de diálogo para buscar consensos laborales y sociales mayo 1, 2026 NOTICIAS RELACIONADAS Mundo El brent cae moderadamente y cierra la semana a 108,17 dólares el barril mayo 1, 2026 Eeuu Trump apela a votantes mayores para comicios de medio mandato mayo 1, 2026 Mundo Colombia pide a la India evaluar posible traslado de 80 hipopótamos mayo 1, 2026 Mundo Migrante cubano murió bajo custodia de ICE en un «suicidio», según el Gobierno de EEUU mayo 1, 2026 - Advertisement -