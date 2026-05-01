viernes, mayo 1, 2026
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Trump retirará 5.000 soldados estadounidenses de Alemania

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirará 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, de acuerdo con altos funcionarios del Pentágono citados por medios locales.

EFE

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