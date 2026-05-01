Trump acusa a la UE de violar el pacto comercial y elevará al 25 % el arancel a los vehículos

WASHINGTON.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a la Unión Europea de incumplir el pacto comercial negociado con Washington y anunció que como consecuencia, elevará al 25 % el arancel a los coches y camiones fabricados por el bloque.

«Me complace anunciar que, dado que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial, el cual fue plenamente pactado, la próxima semana aumentaré los aranceles aplicados a la Unión Europea sobre los automóviles y camiones que ingresan a los Estados Unidos. El arancel se elevará al 25%», escribió en Truth Social.

EFE