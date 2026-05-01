Trump apela a votantes mayores para comicios de medio mandato

MIAMI.- El presidente estadounidense, Donald Trump, apeló este viernes a los votantes de la tercera edad en Florida a «salir a votar en las elecciones de medio mandato» del próximo noviembre, en medio de su caída de popularidad por el alza del coste de vida y el conflicto en Irán.

«Supongo que todos llevan una gran ventaja, pero recuerden: hagan que la diferencia sea tan grande que resulte innegable. Tienen que salir a votar. No den nada por sentado», dijo el presidente durante un mitin en The Villages (Florida), una de las mayores comunidades de personas jubiladas del país.

Trump volvió a hacer sus acusaciones de amaño en las elecciones presidenciales de 2020, que perdió ante Joe Biden, y defendió el SAVE America Act, un proyecto de ley que endurece los requisitos para votar.

«Todos los votantes deben presentar identificación, todos los votantes deben tener prueba de ciudadanía y no habrá voto por correo, excepto por enfermedad, discapacidad, despliegue militar o viaje», indicó el mandatario, mientras la propuesta sigue bloqueada en el Senado.

Asociaciones civiles denunciaron que si la medida entra en vigor, impediría que millones de personas puedan ejercer su derecho a voto en las próximas elecciones, especialmente a mujeres casadas o divorciadas, minorías o comunidades rurales.

EFE