Central de Trabajadores maneja propuestas para recuperación de ingresos

CARACAS.- El Coordinador de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela (CBST), Carlos López, planteó que desde el sector manejan diversas propuestas para que el salario de los trabajadores se vaya recuperando paulatinamente, con puntos principales tales como la nivelación acorde a la canasta básica y el ingreso percibido por los jubilados.

«Tenemos un horizonte de recuperar el salario integral, el salario real que tiene incidencias en todos los beneficios sociales, en el ahorro, en las prestaciones sociales, en el bono vacacional, en el aguinaldo, etcétera. Mientras tanto, estas medias forman parte de una propuesta que le hicimos a la presidenta encargada en donde planteamos que mientras vamos en este proceso de recuperación (…) vamos recuperando el ingreso integral indexado».

Con esta medida, especificó López, que el planteamiento es «la rehabilitación de la intendencia de protección de precios de los trabajadores y trabajadoras» para que se realice a través de controles con fiscales obreros que controlen los precios de los diversos productos que se presentan en el mercado.

«No tiene sentido que el esfuerzo del Gobierno y los trabajadores se convierta en sal y agua, por lo cual exigimos un control exhaustivo que proteja el poder adquisitivo de las familias», aclaró el vocero.

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Referente a los ingresos de los jubilados, el coordinador de la Central de Trabajadores y Trabajadoras indicó que la propuesta presentada al Ejecutivo es que «irán poco a poco» porque a los jubilados «se les deben prestaciones sociales». También agregó que trabajan para que los ingresos sean homologados con base al salario integral.

«Hay que recuperar el valor de las prestaciones sociales, además que no se han pagado, muchos no han cobrado. Entonces dicen ¿para qué voy a cobrar si es insignificante?, estamos en un proceso para recuperar el salario en un tiempo determindo y eso implica que vamos a recuperar el valor de las prestaciones sociales, el verdadero valor. Mientas tanto, se podrían hacer medidas transitorias».

Asimismo añadió que «las prestaciones sean un reflejo real de lo que está pasando en la inflación en ese momento que te van a pagar y no lo que valía hace 5 o 10 años, si no actual».

Por otra parte, López dijo que concerniente a los tabuladores salariales es que sean discutidos para que todos los sectores nivelen los ingresos en base a tabuladores de profesionalismo como prima de antigüedad, prima de profesionalización y prima social.

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