Colombia pide a la India evaluar posible traslado de 80 hipopótamos

BOGOTÁ.-El Ministerio de Ambiente de Colombia envió una petición formal al Gobierno de la India para que evalúe si autoriza o no el traslado de 80 hipopótamos hasta el centro Vantara, que ofreció recibir a estos paquidermos para salvarlos de la eutanasia que planea llevar a cabo el país andino.

«Es importante recordar que la translocación de especímenes no solo requiere la voluntad de privados, necesita permisos y autorizaciones ambientales gubernamentales, en cumplimiento estricto de las convenciones internacionales sobre biodiversidad ratificadas por Colombia», dijo la ministra de Ambiente, Irene Vélez, en X.

En 2022, los casi 200 hipopótamos que descienden de esos primeros cuatro ejemplares traídos de África hace más de 30 años por el narcotraficantes Pablo Escobar fueron declarados por el Gobierno como especie exótica invasora y desde entonces se han elaborado planes para su control que no llegaron a aplicarse hasta ahora.

Vantara, el arca biotecnológica de la familia Ambani en la India, es un ecosistema ubicado dentro de la mayor refinería de petróleo del mundo, creado con una selva artificial de diez millones de árboles, que se ha ofrecido como la única salida técnica para frenar el sacrificio autorizado este mes por el Gobierno de Colombia.

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) revisa que los países receptores otorguen los permisos y verifica que cumplan condiciones que «garanticen la legalidad de la obtención, el manejo adecuado y el bienestar de los especímenes».

En la carta enviada, el Ministerio de Ambiente pidió que el Gobierno indio informe si Vantara cuenta con los permisos establecidos por la Cites para recibir a estos 80 hipopótamos, nacidos en Colombia.

EFE